Die französische Regierung strebt nun doch eine Ablösung von Carlos Ghosn als Chef des Autoherstellers Renault an.

Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire sagte dem TV-Sender LCI am Mittwoch, dass die Regierung in den kommenden Tagen eine Verwaltungsratssitzung fordere. Auf dieser solle dann die Nachfolge für Ghosn besprochen werden. Der Autobauer brauche eine neue und beständige Konzernführung, begründete Le Maire den Schritt. Die Regierung in Paris ist der größte Anteilseigner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...