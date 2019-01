16. Januar 2019 - 23:55 Uhr - Die Position des Bitcoins ist interessant. Wieder einmal. Wird er den Funken Hoffnung auf einen Aufwärtstrend gleich wieder ersticken? - Im letzten Blog habe ich im Anschluß an den positiven Montag einen Aufwärtskanal hergeleitet, der im logarithmischen 1-Tages-Chart des Bitcoins (Bitstamp auf TradingView) rechts unten in den schwarzen Linien eingezeichnet ist. Seitdem sind zwei Tage vergangen und der Bitcoin hält sich nach wie vor in diesem Kanal. Das macht Hoffnung. ...

