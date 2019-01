Die Analysten der Baader Bank bestätigen nach Bekanntgabe von vorläufigen Zahlen ihre Halten-Empfehlung und das Kursziel von 100 Euro für SBO . Die vorläufigen Zahlen zeigten einen starken Anstieg im Vergleich zum Vorjahr und entsprechen dem Konsens, so die Analysten. Ihr Fazit: Im Jahr 2018 erreichte Schoeller-Bleckmann einen konsensfähigen Umsatz und ein Ergebnis. In der Pressemitteilung gibt es laut Baader Bank keinen Hinweis darauf, dass der Rückgang des Ölpreises bislang bedeutende negative Auswirkungen hatte. In der Telefonkonferenz habe das Management bekanntgegeben, dass Mitarbeiter eingestellt werden, um das Unternehmen auf eine höhere Nachfrage in bestimmten Spezialgebieten vorzubereiten. Es werde auch in einige zusätzliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...