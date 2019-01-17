BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AMS AUF 38 (40) CHF - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ASML AUF 200 (210) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 13,50 (15) CHF - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NOKIA AUF 5,75 (5,50) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR STMICRO AUF 17 (18) EUR - 'OVERWEIGHT'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR BANCO SANTANDER AUF 5,20 (5,40) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR BBVA AUF 5,40 (6) EUR - 'NEUTRAL'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR ING AUF 14 (16) EUR - 'BUY'RBC HEBT TAKEAWAY.COM AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 70 (50) EUR BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 12 (16) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...