FACC hat den Umsatz in den ersten neun Monaten um 4,0 Prozent auf 589,2 Mio. Euro erhöhen können. Das operative Betriebsergebnis (EBIT) stieg in den ersten neun Monaten um 5,3 Prozent auf 42,2 Mio. Euro an. "Der bisherige Verlauf des Geschäftsjahres 2018/19 war für FACC durchaus positiv und ereignisreich. Wir haben nicht nur unser richtungsweisendes Investitionsprogramm weitergeführt, sondern arbeiten mit Hockdruck an der Implementierung der Neuprojekte, die in den Folgejahren zum angestrebten Wachstum führen werden", sagte Robert Machtlinger, CEO von FACC. Alle drei Divisionen - Aerostructures, Engines & Nacelles und Cabin Interiors - trugen zu dem Umsatzwachstum bei. Besonders das Segment Cabin Interiors ist mit knapp 10 ...

