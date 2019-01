Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch der klaren Ablehnung des Brexit-Abkommens durch das britische Parlament getrotzt und überwiegend zugelegt. Lediglich in London ging es mit den Aktienkursen etwas bergab. Hier drückten aber einige negative Unternehmensnachrichten auf die Stimmung. Bei den Sektoren hatten am gestrigen Handelstag die Banken die Nase vorn, insgesamt konnte die Branche ein Plus von 2,5% erzielen. Die Lebensmittel- und Getränkehersteller waren das Schlusslicht mit einer Abgabe von 0,9%, hier belastete vor allem eine negative Analystenstimme zu Anheuser-Busch, der Brauereikonzern verzeichnete ein Minus von 2,7%. Der dänische Transport- und Logistikkonzern DSV legte ein Übernahmeangebot für den Schweizer Konkurrenten Panalpina vor, der ...

