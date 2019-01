Der Dax scheitert seit sieben Handelstagen an der Marke von 11.000 Punkten. Es spricht einiges dafür, dass sich dieses Bild vorerst nicht ändern wird.

Der Dax kommt nicht voran. Seit sieben Handelstagen versucht der deutsche Leitindex die Marke von 11.000 Punkten zu knacken. Vor zwei Tagen fehlten dafür lediglich fünf Punkte. Doch dieser Sprung über die Marke dürfte heute erneut schwierig werden: Die Frankfurter Benchmark eröffnet den Handel mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 10.856 Punkte. Am gestrigen Mittwoch schloss das Börsenbarometer 0,4 Prozent im Plus bei 10.931 Punkten.

Der gestrige Handelstag war deswegen interessant, weil der Index trotz eines bedeutenden Ereignisses wie das Brexit-Votum in der Spanne vom Dienstag geblieben ist, zwischen 10995 auf der Ober- und 10812 auf der Unterseite. Charttechniker nennen das "Inside-Day". Wenn eine dieser beiden Marken fallen sollte, dürfte wieder Schwung in den Handel kommen.

Doch das Risiko für mehr Schwung liegt derzeit auf der Unterseite. Denn so einfach dürfte die 11.000er Marke, die auch aus charttechnischer Sicht sehr wichtig ist, nachhaltig nicht zu überwinden sein. Zwar sei genügend heimische Nachfrage vorhanden, wie Verhaltensökonom Joachim Goldberg nach Auswertung der aktuellen Anlegerumfrage im Auftrag der Börse Frankfurt festgestellt hat. "Allerdings sind größere Käufe nur auf deutlich niedrigerem Niveau zu erwarten", erläutert er.

Seiner Meinung bleibe der Dax auf der Oberseite zwischen 11.000 und 11.100 Punkte gedeckelt. In diesem Bereich dürfte es zu Gewinnmitnahmen kommen. "Es bedarf frischen, langfristigen Kapitals, um die derzeitige Pattsituation aufzulösen", meint Goldberg. "Die Mindestvoraussetzung hierfür wären zumindest ein paar ökonomisch oder auch politisch positive Überraschungen."

Nach den erheblichen Verlusten in den Vormonaten kann man eine aktuelle Pattsituation aber schon als Fortschritt bezeichnen. Offenbar ist derzeit das Schlimmste der monatelangen Korrektur vorbei. Zudem hat der Dax seit Jahresanfang drei Prozent zugelegt - seit August 2018 ein sehr seltenes Bild zur Monatsmitte.

Ein Nicht-Ereignis an den Märkten ist das gescheiterte Misstrauensvotum gegen Premierministerin Theresa May. Der Ausgang war so erwartet worden.

Blick auf die Einzelwerte

Deutsche ...

