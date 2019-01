Die Spitze der Deutsche Bahn hat beim erneuten Krisentreffen mit dem Bundesverkehrsministerium ein Maßnahmenpaket vorgestellt. Es enthält aber vor allem bereits bekannte Maßnahmen wie zusätzliche Mitarbeiter.

Die Deutsche Bahn will mit einem Maßnahmenpaket die Pünktlichkeit ihrer Züge und den Service verbessern. Das sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Donnerstag in Berlin nach einem erneuten Treffen mit der Bahn-Spitze. So sollen auf besonders stark befahrenen Strecken Engpässe, die sich auf das gesamte Netz auswirken, durch ein besseres Management verringert werden. Daneben sollen Züge schneller gewartet und Kunden besser über Verspätungen oder Gleiswechsel informiert werden.

Zu dem Paket gehören allerdings vor allem Maßnahmen, die bereits bekannt sind - zum Beispiel, dass ...

