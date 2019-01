Die Krise der Deutschen Bahn ist auch eine Folge früherer Fehler. Hätten Politiker und Manager in den letzten 25 Jahren mutige Entscheidungen getroffen, stünde die Bahn heute deutlich besser da.

Es ist eng, heiß und stickig - und Enak Ferlemann redet sich in Rage. Mehr als 80 Güterbahnvertreter drängen sich in den drei kleinen Büroräumen des Netzwerks Europäischer Eisenbahnen, der zum Neujahrsempfang nach Berlin geladen hatte. "Wir sind fest davon überzeugt, dass die Eisenbahn das Verkehrsmittel des 21. Jahrhundert ist", sagt der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium (BMVI) mit lauter Stimme. Der CDU-Politiker ist Bahn-Beauftragter der Regierung und intimer Kenner der Szene. Man müsse aber die Fehler der Vergangenheit korrigieren, sagt er. "Die Bahnreform von 1994 war richtig", so Ferlemann, aber danach hätten die Beteiligten der Branche "zu viel übereinander und zu wenig miteinander geredet".

Ferlemann holt an diesem Abend weit aus, um seine These zu untermauern. Er bemängelt verstopfte Bahnhöfe, Baustellen auf den Gleisen, ungleiche Bahnsteighöhen und fehlende Milliarden. Und er liest der Deutschen Bahn die Leviten. "Wir haben ein großes Unternehmen, das die Leistungen nicht erbringt. Und das ist ein Problem." Verspätungen, geänderte Wagenreihungen - ach, "jeder kennt Geschichten", sagt Ferlemann. Einen Tag später sitzt er mit Minister Andreas Scheuer (CSU) und Vertretern der Bahn beim ersten Krisentreffen des Jahres. Weitere werden bis Monatsende folgen. Wie kommt die Bahn nur aus ihrer Dauerkrise?

Die Frage haben sich schon viele Manager, Politiker und Fahrgäste gestellt. Hätten Deutsche Bahn und Politik nach 1994, als die Bundesbahn-Behörde in eine Aktiengesellschaft überführt wurde, die Weichen anders stellen können, damit die Bahn heute pünktlich, verlässlich und wirtschaftlich fahren würde? Experten sind sich einig: Die Chancen hat es gegeben. Dafür hätte die Politik mehr Mut zeigen müssen, Teile der Bahn zu privatisieren, sich selbst zurückzuziehen und andere Prioritäten zu setzen. Eine Fehleranalyse in vier Etappen.

1. Fehler: 49 Prozent der Bahn sollten an die Börse - dann kam die Finanzkrise

Zehn Jahre lang polterte Hartmut Mehdorn als Bahn-Chef durch die Republik. Freunde hatte er wenige, dafür ein Ziel: Er sollte 49 Prozent der Logistik- und Transportfirmen - Spedition, Fern-, Nah- und Güterverkehr auf der Schiene - an die Börse bringen. Wegen der Finanzkrise stoppte die damalige Regierung das Projekt Ende 2008 - erst vorübergehend, dann ganz.

Geht es nach Mehdorn, hätte die Politik den Börsenplan wieder aufnehmen müssen. Denn: "Die Bahn hat sich in den letzten zehn Jahren zurückentwickelt - zurück zur Staatsbahn, auf einen Stand wie vor der Bahnreform vor 25 Jahren", kritisierte Mehdorn vor wenigen Tagen in der "FAZ". Die Politik mische sich "populistisch" ein, ohne das nötige Geld bereitzustellen.

Mehdorn ist nicht neutral, er verteidigt auch sein Erbe. Doch er hat einen Punkt, der seine Sichtweise unterstützt: "Die Deutsche Post, die Deutsche Telekom und die Deutsche Lufthansa sind heute erfolgreich, weil sie privatisiert worden sind - und nicht, obwohl sie privatisiert worden sind", sagt er.

Bei der Deutschen Bahn herrscht auf vielen Ebenen Lethargie. Formal gleicht die Aktiengesellschaft den Unternehmen Post, Lufthansa und Telekom. Doch im Innenleben wurschtelt jeder so vor sich hin. Für Mehdorn ist klar, dass die sich verschlechternde Pünktlichkeit im Fernverkehr ein Zeichen sei, dass die Prozesse nicht mehr funktionierten: "Pünktlichkeit kann man nicht befehlen." Gewerkschaften hätten zu viel Einfluss, die Produktivität der Mitarbeiter habe selten mit den Tarifabschlüssen Schritt gehalten.Die Börse hätte der Deutschen Bahn die Behäbigkeit ausgetrieben. Konzernchef Richard ...

