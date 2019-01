Auch im neuen Jahr geht der tendenziell positive Nachrichten-Fluss von Wirecard weiter. Und es sieht auch so aus, als ob sich die Wirecard Aktie im neuen Jahr tendenziell wieder gen Norden orientiert - ein Blick auf den Chart zeigt durchaus eine Bodenbildung. Doch abwarten. Konkret zu den Nachrichten vom Unternehmen: So teilte Wirecard am Dienstag mit, einen Ausbau der Kooperation mit einem bedeutenden Namen geschlossen zu haben: Mit der Selbstbedienungs-Warenhauskette "real". Beide Unternehmen ... (Peter Niedermeyer)

