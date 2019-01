Zürich (ots) -



Marco Hiestand (38) steigt bei news aktuell Schweiz (AG) zum Head

of Sales auf. In enger Abstimmung mit news aktuell

Schweiz-Geschäftsführer Eljub Ramic ist Marco Hiestand ab sofort

verantwortlich für den Vertrieb in der Schweiz. Bei news aktuell ist

der studierte Kommunikationswissenschaftler bereits seit 2015.



«Marco Hiestand hat mit seiner grossen Erfahrung in der Medien-

und Informationsdienstleistungsbranche einen grossen Beitrag zum

Wachstum von renteria beigetragen und ist daher die ideale Besetzung

für die Vertriebsleitung von news aktuell Schweiz», sagt news

aktuell-Geschäftsführer Eljub Ramic. «Ich freue mich, gemeinsam mit

Marco die erfolgreiche Marktstellung von news aktuell in der Schweiz

weiter auszubauen und unseren Kunden mit unseren starken Produkten

ots und renteria entscheidende Impulse für ihren Kommunikationserfolg

zu liefern.»



Marco Hiestand studierte Kommunikationswissenschaft und

Medienforschung an der Universität Zürich. Während seines Studiums

sammelte Hiestand bereits Kommunikationserfahrung in verschiedenen

Tätigkeiten. So war er u.a. beim Forschungsbereich für Öffentlichkeit

und Gesellschaft (fög) als Projektleiter für Reputationsanalysen von

Schweizer Banken und Versicherungen verantwortlich und konnte sich

bei der Kommunikationsagentur Sensus Communication Consultants

praktische Erfahrung in der Kommunikation aneignen. Nach seinem

Studium arbeitete er als Key Account Manager bei cognita AG bevor er

2015 seine Karriere als Key Account Manager bei news aktuell im

Vertrieb begann. Bisher war er bei news aktuell zuständig für den

Vertrieb der PR-Software renteria und seit einem Jahr für den

produktübergreifenden Vertrieb. Berufsbegleitend absolviert Marco

Hiestand zurzeit noch einen MBA an der Zürcher Hochschule für

Angewandte Wissenschaften (ZHAW).



Über news aktuell (Schweiz) AG:



news aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 von der nationalen

Nachrichtenagentur KEYSTONE-SDA als Joint-Venture mit der deutschen

Presseagentur dpa gegründet. Mit den beiden starken Marken ots und

renteria sowie der Plattform presseportal.ch liefert news aktuell die

entscheidenden Impulse für den Kommunikationserfolg von Unternehmen,

Agenturen und Organisationen. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt

Reichweite und Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die

PR-Software renteria bietet Qualitätskontakte für die persönliche

Ansprache von Journalisten. Ein internationales Netzwerk für die

Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten rundet das Angebot ab.



