Netflix hat am Mittwoch den guten Aufwärtslauf bestätigt. Es ist zwar - in den USA - minimal nach unten gegangen. Dennoch verteidigt das Unternehmen auch dort seine guten Unterstützungen eindrucksvoll. Selbst 350 Dollar sind noch nicht unterkreuzt worden, sodass sich an dem Kursziel von bis zu 500 Dollar nichts verändert hat.

Der Wert hat in den vergangenen vier Wochen bereits einen Anstieg um 33 % geschafft. In den zurückliegenden drei Monaten gab es somit einen Aufschlag von über 8 %, so ... (Frank Holbaum)

