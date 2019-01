Der Kurs der Bitcoin Group-Aktie liegt aktuell unterhalb der Ichimoku-Wolke. Die Wolke an sich ist bärisch geprägt und behält diesen Zustand auch in der Zukunftswolke bei. Hier bilden sich also diverse Short-Signale. Die Standard-Linie liegt über dem Kurs, was ebenfalls bärisch zu werten ist. Sie bildet einen Widerstand, der den Kurs unten halten könnte.

Aktuelle Lage der Aktie: Die einzelnen Signale im Überblick!

Die drehende Linie hat am 12. November die Standard-Linie überschritten, ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...