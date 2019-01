WARRINGTON, Großbritannien, Jan. 17, 2019, das Technologieunternehmen, das die eSuite, die weltweit intelligenteste Plattform für Abonnentenverwaltung und -abrechnung, anbietet, kündigt die Einführung wichtiger neuer Funktionen an, mit denen Medienunternehmen den Verkauf von physischen Abonnements nahtlos erstellen und verwalten können. Damit ist die eSuite die vollständige Verwaltungslösung für physische und digitale Abonnements.

Die Entwicklung dieser branchenweit erstmalig verfügbaren Funktionalität fand ihren Anfang in der allen Verlegern gemeinsamen Herausforderung, mehrere Systeme für die Bereitstellung von Paketen aus Print- und digitalen Abonnements verwalten zu müssen. Dies ist für Verleger unflexibel und schränkt die Auswahlmöglichkeiten für ihre Kunden ein, da die Möglichkeit eingeschränkt wird, Pakete aus digitalen und Print-Abonnements nahtlos zu erstellen und anzubieten.

Obwohl Verbraucher digitale Abonnements zunehmend akzeptieren, macht der Anteil der Printmedien weltweit nach wie vor fast 90 % der Vertriebserlöse aus. Um die durch Leser erzielten Umsätze erfolgreich zu steigern, benötigen Verleger eine Funktionalität, um ergänzende Strategien in Bezug auf Print- und digitale Abonnements umzusetzen. Dies stellt auch sicher, dass die Verleger in Hinblick auf eine zukünftige Verlagerung in Richtung einer stärkeren Akzeptanz von ausschließlich digitalen Abonnements sowie Artikel- und zeitbasierten Geschäftsmodellen gut gerüstet sind.

Die von vielen Verlegern verwendeten Abonnementverwaltungssysteme, die nur digitale Abonnements abdecken, sind für den Bereich der Print-Abonnements nicht ausreichend geeignet - und umgekehrt. Die Abwicklung digitaler und Print-Abonnements zwingt viele Verleger dazu, separate Plattformen einzusetzen, was zusätzliche Geschäftsressourcen in Anspruch nimmt und zusätzliche Kosten verursacht.

Die fehlende Flexibilität älterer Infrastrukturen hat es in Verbindung mit der Einstellung der Unterstützung für physische und Print-Abonnements seitens der großen Anbietern auch für Medienunternehmen zunehmend schwieriger gemacht, Paket-Abonnements auf den Markt zu bringen und Produktpakete in Echtzeit bereitzustellen oder anzupassen.

Als Antwort darauf hat MPP Global mit seinem großen Stamm von Kunden aus der Medienbranche eine Reihe von Funktionen für die eSuite entwickelt, die den erfolgreichen Start von Print-, Digital- und Produktpaketen innerhalb weniger Minuten mit einer einzigen Cloud-Plattform ermöglichen.

Die eSuite bietet jetzt eine komplette Abonnementverwaltung für Produktpakete, die eine Kombination aus digitalen, Print- und physischen Produkten umfasst. Dadurch entfällt die Notwendigkeit komplexer Integrationen zwischen externen, unterschiedlichen Systemen. Dies führt zu einer verbesserten Betriebseffizienz, einer schnelleren Markteinführung und niedrigeren Betriebskosten.

Medienunternehmen können schnell und einfach neue Produkte und Dienstleistungen bereitstellen und auf ein einziges zentrales System für die Kunden-, Erfüllungs- und Berechtigungsverwaltung sowie die Berichterstellung zugreifen.

Paul Johnson, CEO und Mitbegründer von MPP Global, sagte: "Wir freuen uns sehr, die Einführung von Physical Subscriptions anzukündigen, der größten Veröffentlichung neuer Funktionen für die eSuite-Plattform, die jemals stattgefunden hat. Das Update basiert auf unserer reichen Erfahrung in der Medienbranche, insbesondere in den Bereichen Publishing, OTT und Sport. Damit erhalten unsere Produktteams die nötige Voraussicht, um Funktionen zu entwickeln, die den gesamten Lebenszyklus digitaler und physischer Abonnenten unterstützen.

"Mit dem Feature-Update für physische Abonnements (Physical Subscriptions) können unsere Kunden vordefinierte digitale und physische Produktpakete erstellen oder selbst ihren Kunden die Möglichkeit geben, ihre eigenen Pakete mithilfe von optimierten Einkaufswagenfunktionen zu erstellen. Im Bereich für Verleger haben wir Veröffentlichungszeitpläne eingeführt, um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre individuellen Veröffentlichungsdaten flexibel zu verwalten. Es können auch flexible Lieferpläne eingerichtet werden, so dass die Kunden an jedem Tag und in beliebiger Häufigkeit Lieferungen veranlassen können, zum Beispiel am Wochenende oder nur an Wochentagen. Tage, an denen das Abonnement ausgesetzt werden kann, eine temporäre Umleitung der Zustellung und mehrere Adressen sind weitere Funktionen.

"Mit der Erweiterung der sechs umfassenden Module der eSuite durch diese Funktionalität kombiniert Physical Subscriptions die vollständige Verwaltung sowohl physischer als auch digitaler Abonnenten in einer zentralen Plattform."

Hier erfahren Sie mehr darüber: http://www.mppglobal.com/introducing-esuite-for-physical-and-digital-demo

