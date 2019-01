TOM TAILOR Holding SE: JOINT FORCES bei der TOM TAILOR Group - neue Star-Kollaboration für 2019 DGAP-News: TOM TAILOR Holding SE / Schlagwort(e): Kooperation TOM TAILOR Holding SE: JOINT FORCES bei der TOM TAILOR Group - neue Star-Kollaboration für 2019 17.01.2019 / 12:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. TOM TAILOR Group setzt auf Frauenpower hoch vier JOINT FORCES bei der TOM TAILOR Group - neue Star-Kollaboration für 2019 Hamburg/Berlin, 17. Januar 2019. Im Rahmen der Berliner Fashion Week präsentierte die TOM TAILOR Group ihre aktuellen Star-Kollaborationen für das Jahr 2019. Neben dem deutschen Topmodel Toni Garrn werden auch die Popsängerin Nena mit ihrer Tochter Larissa Kapselkollektionen für die Hamburger Modemarke auf den Markt bringen. Franziska Knuppe designt nach dem großen Erfolg für die Tochterfirma BONITA erneut acht Capsule Collections. In den vergangenen Jahren hat die TOM TAILOR Group immer wieder erfolgreich auf die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Prominenten gesetzt. Unter dem gemeinsamen Motto JOINT FORCES wird die Marketingstrategie nun konsequent weiter ausgebaut und die Kreativität und Stärke, die durch Kooperationen entstehen, in den Vordergrund gerückt. Geballte Frauenpower - gemeinsam stark Bekannt für ihre positive und offene Lebenseinstellung lässt das prominente Mutter-Tochtergespann nun das Beste aus Musik und Kunst in die neue Kollektion der Marken TOM TAILOR und TOM TAILOR Denim einfließen: Die erste Kapselkollektion ist nostalgisch angehaucht und von den 1970er-Jahren beeinflusst. Beide Künstlerinnen haben intensiv gemeinsam an der Kollektion gearbeitet, die im September 2019 auf den Markt kommt. Alle Teile der beiden Hamburger Künstlerinnen sind kombinierbar und stehen für eine zielgruppenübergreifende Ansprache. "Larissa und ich bedienen uns gern aus dem Kleiderschrank der jeweils anderen. Diesen Gedanken wollten wir auch in die Kollektion mit einfließen lassen. Denn Mode kennt kein Alter", betont Nena. "Besonders inspirierend war bei der Zusammenarbeit der kreative Austausch mit den TOM TAILOR Inhouse Design Teams. Das sieht man auch im Ergebnis: Die Kollektion passt jetzt klar zu unserer Personality und enthält echte love pieces", ergänzt Larissa. Dr. Heiko Schäfer, CEO der TOM TAILOR Group, sieht die neuste Kollaboration als weiteren Schritt im Rahmen der aktuellen Unternehmensstrategie: "Wir freuen uns, erneut weibliche und hanseatische Unterstützung für die Weiterentwicklung unserer Kernmarken gewonnen zu haben. Damit stärken wir nicht nur unsere erfolgreiche Women Divisionen. Vielmehr bieten wir unseren Kundinnen ganz neue Designs, mit denen sie ihre Persönlichkeit wirkungsvoll unterstreichen können." Der Erfolg gibt ihnen Recht Mit dem deutschen Topmodel Toni Garrn wurde schon im letzten Jahr eine hochkarätige Partnerin gefunden, die ihre hanseatischen Wurzeln mit einer kosmopolitischen Ausstrahlung vereint und somit den Glamour der internationalen Laufstege an die Elbe bringt. Die erste Kollektion für TOM TAILOR ist ab April 2019 im Handel erhältlich. Eine weitere Kollektion unter dem Titel "Franziska Knuppe für BONITA" geht aufgrund der großen Nachfrage in die nächste Runde. Ab März 2019 werden weitere Designstücke des deutschen Models im Monatsrhythmus in den Stores der Marke BONITA verfügbar sein. Über die TOM TAILOR Group Die TOM TAILOR Group fokussiert sich als international tätiges, vertikal ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt mit seinen Marken TOM TAILOR und BONITA die unterschiedlichen Kernsegmente des Modemarkts ab. Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Hierzu zählen 453 TOM TAILOR Filialen sowie 185 Franchise-Geschäfte, 2.510 Shop-in-Shops und 7.082 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in 33 Ländern präsent. BONITA verfügt über 772 eigene Retail-Geschäfte sowie über 82 Shop-in-Shop Flächen. Darüber hinaus können die Kollektionen beider Marken über die jeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden. 