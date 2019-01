- Jens Weidmann könnte Amtszeit als Bundesbank-Chef verlängern- DE30 hält an früherer Handelsspanne fest- BaFin und EZB ziehen Deutsche Bank-Fusion mit ausländischem Wettbewerber vorDie europäischen Aktienmärkte entwickelten sich zu Beginn der Sitzung am Donnerstag nach einem rückläufigen Handel in China und Japan schlechter. Fast jeder Blue-Chip-Index aus Europa notierte in den ersten Handelsminuten der Sitzung unter dem gestrigen Schlusskurs, wobei deutsche und britische Aktien den größten Einbruch erlitten. Lebensmittelunternehmen waren der einzige Sektor aus dem STOXX Europe 600, der heute höher gehandelt wurde. Der DE30 bewegt sich scheinbar in einem Dreiecksmuster. Die aufsteigende 50-Tage-Linie dient als untere Grenze der Handelsspanne, während Bullen durch die Widerstandszone um die 11.000 Punkte-Marke aufgehalten werden. Der deutsche Leitindex eröffnete heute tiefer und testete den oben genannten gleitenden Durchschnitt, bevor er sich ...

