Schon seit vielen Monaten verläuft der Kurs der Siemens-Aktie in einem klaren Abwärtstrend. Derzeit befindet sich die Signallinie des Aroon im positiven Bereich, ist aber zuletzt wieder etwas gefallen. In den letzten Monaten schwankte der Kurs regelmäßig zwischen Unterstützungen und Widerständen hin und her, was auf eine gewisse Unsicherheit der Anleger zurückzuführen ist.

Betrachtung des ADX: Welche Veränderungen sind hier zu beobachten?

Der ADX konnte in den letzten drei Wochen sichtbar ... (Andreas Quirin)

