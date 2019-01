Die Aktie der Deutschen Bank befindet sich seit August in einem Abwärtstrend, der im September von einer kurzen Aufwärtsbewegung unterbrochen wurde. In den letzten Tagen ist der Kurs erneut gestiegen und notiert nun bei rund 7,8 Euro. Der Supertrend hat vor einigen Stunden den Kurs geschnitten und liegt nun unter diesem. Dies deutet möglicherweise den Beginn eines Aufwärtstrends an. Es stellt sich die Frage, ob sich ein langfristiger Aufwärtstrend bilden kann.

Betrachtung des Charts anhand ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...