Auto Zitzmann GmbH: WANN ERKENNT DER EINSAME KAPITÄN BERND DÄHLING DIE EINDEUTIGEN SIGNALE UND VERLÄSST DIE BRÜCKE DER ALBIS LEASING AG? DER EISBERG KOMMT IMMER NÄHER UND SEINE MANNSCHAFT HAT IHN BEREITS VERLASSEN! DGAP-News: Auto Zitzmann GmbH / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalerhöhung Auto Zitzmann GmbH: WANN ERKENNT DER EINSAME KAPITÄN BERND DÄHLING DIE EINDEUTIGEN SIGNALE UND VERLÄSST DIE BRÜCKE DER ALBIS LEASING AG? DER EISBERG KOMMT IMMER NÄHER UND SEINE MANNSCHAFT HAT IHN BEREITS VERLASSEN! 17.01.2019 / 15:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nun hat sich wohl auch das Registergericht in Hamburg gegen ihn und weitere Verzögerungen bei der Terminierung der Hauptversammlung entschieden! Daraufhin mussteer die bereits von ihm für den 18.03.2019 veröffentlichte Hauptversammlung vorverlegen und auch endlich die Tagesordnung veröffentlichen! Transparenz war offensichtlich noch nie seine Kernkompetenz oder Zielsetzung. Nachdem die Aktionäre nicht nachgelassen haben, die Eigeninteressen und gesellschaftsfremden Ziele des Vorstandssprechers anzuprangern, musste Bernd Dähling auf gerichtlichen Druck die nicht nur von Christoph Zitzmann, sondern darüber hinaus auch von der Mehrheit der Aktionäre geforderte, außerordentliche Hauptversammlung vorverlegen und sich damit auch von seinem privaten Wunschtraum der mehrheitsverändernden Kapitalerhöhung verabschieden. Bernd Dähling wird sich wohl auch wegen der Terminierung der außerordentlichen Hauptversammlung im Rahmen von Sonderprüfungen verantworten müssen. Hamburg-Nürnberg, 17. Januar 2019 - Es wird schon seit einiger Zeit immer einsamer im Büro des Bernd Dähling, Vorstandssprecher der ALBIS Leasing AG (WKN:656940, ISIN: DE0006569403, "Albis Leasing"). Sein wichtigster Verbündeter im Streben nach neuen, rettenden Mehrheiten, ex Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Rolf Aschermann, hat bereits am 07.01.2019 die Reißleine gezogen und sich einen schmerzloseren Abgang gesichert, indem er vorzeitig "freiwillig" aus dem Aufsichtsrat zurückgetreten ist - mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung, also ohne die zwangsläufige Abwahl. Dr. Aschermann wollte die Gründe für seinen Rausschmiss wohl nicht auch noch auf der Tagesordnung der Hauptversammlung lesen und dabei wie ein Angeklagter vor der Versammlung der Aktionäre sitzen - er hätte als Versammlungsleiter ja die "Anklageschrift" auch noch selbst verlesen müssen. Aber er will die Hauptversammlung durchhalten, damit Bernd Dähling wenigstens einen Haltepunkt hat, wenn er verlassen, mit suchendem Blick um sich schauen wird- dafür Respekt! Dr. Aschermann wird trotz seines - zu späten- Rücktritts seine Rolle im Rahmen der auf der Tagesordnung stehenden Sonderprüfungen wohl noch häufig erklären müssen und könnte sich dann auch noch mit erheblichen Schadenersatzforderungen konfrontiert sehen. Großer Dank gebührt dem Anlegerschützer Marc Tüngler, der maßgeblich mit zur Erneuerung des Aufsichtsrats beigetragen hat. Er hat es verstanden, die Interessen der Aktionäre zu vertreten und hat gemeinsam mit seinen Kollegen im Aufsichtsrat die Weichen für die Erneuerung bei der Albis Leasing AG gestellt. Er verlässt die Gesellschaft nun, nachdem die positiven Veränderungen auch dank ihm unumkehrbar sind, und macht wieder Platz für einen Leasingfachmann im Aufsichtsrat. Bernd Dähling hingegen glaubt noch als Letzter an die Illusion des Machterhalts. Er hofft wohl auf "das Wunder von Hamburg" oder hat er den Ort der außerordentlichen Hauptversammlung deshalb extra in das zweite Untergeschoss des Emporio Towers verlegt, weil er glaubt, "da unten" bekommt keiner mit, dass er für seine unternehmensfremden Zielsetzungen abgewatscht wird und sich dadurch auch noch seine eigene Zukunft verbaut. Hat er noch nicht realisiert, dass den Letzten die Hunde am schmerzhaftesten beißen - Endstation Keller?! Bernd Dähling muss endlich Platz machen für Transparenz und Vertrauen. Er muss den progressiven Vorständen Andreas Oppitz und Michael Hartwich, die es in harter Arbeit seit ihrem Amtsantritt 2017 geschafft haben, die Albis Leasing AG risikoarm, expansiv und ertragsstark aufzustellen. Schließlich hatte er sich schon die letzten beiden Jahre in deren Erfolgen gesonnt. Dass er für den Sprecherposten fachlich nicht geeignet ist, hat er erst gerade erst wieder bewiesen, als er zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen eine Ad hoc Mitteilung korrigieren musste. Dieses Verhalten beschmutzt erneut das Ansehen der Gesellschaft. Auch war uns ist er nicht in der Lage, die derzeit drei unterschiedlichen Aktionärsgruppen zu einen, um die Gesellschaft zu stärken. Im Gegenteil, durch seine ruppige, eigenorientierte und selbstherrliche Art hat er zwischenzeitlich das Vertrauen der meisten Aktionäre verspielt. Er schafft es, dass sich selbst weit offen stehende Türen wieder verschließen, da er sich offensichtlich zu schade ist, mit seiner Hand auch nur die Klinke anzutippen. Das wirft kein gutes Licht auf ihn und die Gesellschaft steht durch ihn im Schatten. Bernd Dähling muss ja nicht von Bord, aber von der Kommandobrücke - er hat sicherlich gute Buchhalterqualitäten, die er im Maschinenraum unter Beweis stellen kann. Das anstehende und dringend nötige Gewitter der außerordentlichen Hauptversammlung am 28.02.2019 muss und wird stark genug sein, das aufgestaute, schlechte Klima endgültig zu bereinigen und die letzten, alten Krusten weg zu waschen. Es wird - trotz der Belastungen der letzten Wochen - mit dem frischen Wind genug Transparenz und Unterstützung der Aktionäre bringen, um den Kunden und auch den refinanzierenden Banken deutlich zu machen, dass die Albis Leasing AG von innen gereinigt und gestärkt, fortan auf ruhiger und erfolgreicher Welle nachhaltig expandieren kann. Dafür steht auch Ankeraktionär Christoph Zitzmann, dieser hierzu wörtlich: "Gerade an dieser Stelle und in dieser ereignisreichen Zeit des Umbruchs möchte ich den Vorständen Michael Hartwich und Andreas Oppitz, den Aufsichtsräten Professor Dr. Zündorf und Wolfgang Wittmann und allen Mitarbeitern der Albis Leasing AG für ihr besonnenes Handeln, die hervorragende Arbeit und die großen Erfolge der letzten Zeit Danke sagen. Ohne dieses hervorragende, eingespielte Team würde der Wind of Change nicht der Gesellschaft selbst zu Gute kommen." Mit Ende der Hauptversammlung - in nun weniger als 6 Wochen - werden die Stürme vergessen und der Aufschwung nicht länger gehemmt sein. Christoph Zitzmann, der seit mehr als 10 Jahren bei der Albis Leasing AG investiert, hat 2011 die 3% und die 5% Schwellen und 2015 die 10% Schwelle überschritten. Seit Ende 2017 hat er als Aktionär auch eine aktive Rolle eingenommen und ist spätestens seit der Hauptversammlung im Juli 2018 erfolgreich bestrebt, die Umsetzung von unternehmensfernen Partikularinteressen durch einzelne Mitglieder in Vorstand und Aufsichtsrat zu verhindern. Ende 2018 hat er auch die 15% Schwelle überschritten, ist zwischenzeitlich zweitgrößter Aktionär und kann sich einen weiteren Ausbau seines Engagements im Rahmen einer Kapitalerhöhung zum Wohle der Gesellschaft und mit Bezugsrecht für alle Aktionäre durchaus vorstellen. Die größten Aktionäre der Albis Leasing AG sind derzeit: Manus Vermögensverwaltung/ Hans Otto Mahn ca. 33% Kapital & Stimmrechte Christoph Zitzmann ca. 18% Kapital & Stimmrechte Idunahall/ Bernd Günther ca. 3% Kapital & Stimmrechte ### Ende der Pressemitteilung ### Über die Auto Zitzmann GmbH Die Auto Zitzmann GmbH wurde vor über 25 Jahren von Christoph Zitzmann gegründet - sie widmet sich vordergründig dem Handel sowie der Vermietung von Fahrzeugen und ist die erste Adresse für junge und gepflegte Sport- und Luxusfahrzeuge.