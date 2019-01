Schon seit einem Jahr ist bei der General Electric-Aktie ein Abwärtstrend aktiv. In dieser Zeit kam es immer wieder zu kleinen Aufwärtsphasen, welche dann aber schnell wieder abgebrochen wurden. Schlussendlich setzte sich der Abwärtstrend fort. Seit wenigen Tagen steigt der Kurs wieder an und notiert nun bei etwa 7,83 Euro. Der Supertrend ist vor einigen Tagen wieder unter den Kurs gewandert und deutet damit einen möglichen Trendwechsel an. Vielleicht wird ja nun was aus einer längeren und vor ... (Andreas Quirin)

