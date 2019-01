Dow Jones - Abpraller am EMA50

Bastian Galuschka,

Der Dow Jones Industrial Average fräste sich in den vergangenen Tagen nach einer kleinen Verschnaufpause regelrecht weiter nach oben durch. Am EMA50 im Tageschart kam der Index gestern aber nicht weiter.

Die bereits am Mittwoch eingeleitete Konsolidierung dürfte sich heute fortsetzen. Dabei dient die ehemalige Widerstandszone zwischen 23.997 und 23.883 Punkten als Supportbereich. Rückläufe bis in diese Kurszone wären folglich unbedenklich für die Bullen. Ein Bruch der Unterstützung bei 23.770 Punkten könnte indes weitere Verkäufe nach sich ziehen bis an das Ausbruchsniveau vor rund zwei Wochen bei 23.360 Punkten.

Gelingt es den Käufer auf der anderen Seite, die für heute erwartete Kursschwäche aufzufangen und neue Hochs über 24.290 Punkte zu bewirken, wäre der Weg für den Dow Jones Industrial Average auf 24.530 Punkte und darüber bis zum EMA200 bei 24.690 Punkten frei.

Da ein wichtiger Richtungsentscheid ansteht, sollten Positionen auf der Long-Seite in jedem Fall eng abgesichert werden.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 05.11.2018 - 16.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2014 - 16.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

