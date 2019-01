Erstmals kostet Palladium mehr als 1400 Dollar pro Unze und hängt damit alle anderen Edelmetalle ab. Der Preissprung könnte der Auftakt für eine breite Edelmetallrally sein.

Der neuerliche Sprung fiel besonders drastisch aus: Um zwischenzeitlich mehr als fünf Prozent schnellte der Preis für das Edelmetall Palladium am Donnerstag in die Höhe. Erstmals wurde damit die Marke von 1400 Dollar pro Feinunze (rund 31 Gramm) geknackt. Damit ist Palladium derzeit rund 100 Dollar teurer als Gold. "Palladium eilt von Rekord zu Rekord", schreiben die Rohstoffanalysten der Commerzbank.

Palladium wird vor allem in der Automobilindustrie verwendet. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Abgaskatalysatoren in Benzinmotoren. Das Metall kommt jedoch auch in Brennstoffzellen, Zündkerzen für die Luftfahrt oder als Katalysator für chemische Reaktionen in der Nanotechnologie zum Einsatz.

Selbst schwache Absatzzahlen aus der Autobranche konnten den jüngsten Höhenflug des Palladiumpreises nicht stoppen, schreiben die Analysten der Commerzbank. Die Nachfrage nach dem High-Tech-Metall bleibt weiter hoch: "Sowohl der weltweit größte Platin- und Palladiumverarbeiter, Johnson Matthey, als auch das auf Edelmetalle spezialisierte Beratungsunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...