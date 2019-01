Basel (ots) -



Die Manor-Gruppe hat heute die Ernennung von Jérôme Gilg zum neuen

CEO per 18. Januar 2019 bekannt gegeben. Nach zwei Jahren

tiefgreifender Umgestaltung des Unternehmens beabsichtigt Stéphane

Maquaire, CEO seit 2017, seine Position in Kürze aufzugeben. Jérôme

Gilg war bisher CEO von Jumbo, einem der Schweizer Marktführer im

Bereich Do-it-yourself, Gartenbau und Dekoration.



«Wir danken Stéphane Maquaire herzlich für die sehr aktive Rolle,

die er in der jüngsten grundlegenden Transformation der Manor-Gruppe

gespielt hat, nämlich die Schaffung einer neuen Organisationsstruktur

sowohl in den Läden als auch in der Zentrale», unterstreicht Didier

Maus, Präsident der Gruppe Maus Frères, der Eignerin von Manor und

Jumbo. «Diese eingehende Arbeit ist nun abgeschlossen und Manor tritt

ein in eine neue Phase mit einem kommerziell stärkeren Fokus und

einer beschleunigten Digitalisierung. Dabei verfolgt Manor eine

laufende Effizienzsteigerung und Reinvestition zum Vorteil der

Kunden. In dieser neuen Phase werden sich die Erfahrungen von Jerôme

Gilg mit den Besonderheiten und Herausforderungen des Schweizer

Marktes als besonders wertvoll erweisen.»



In seiner Laufbahn bei der Gruppe Maus Frères hat sich Jérôme Gilg

profunde Kenntnisse über den Detailhandel in der Schweiz angeeignet.

Er hat seine Karriere im Jahr 2000 in den Hypermärkten begonnen, mit

Führungsverantwortungen in den Bereichen Food und Non-Food. 2004 ist

er zu Jumbo gewechselt, zuerst als Leiter Verkaufsnetz und dann als

Leiter Einkauf, bevor er 2010 CEO wurde. Jérôme Gilg hatte bei all

diesen aufeinanderfolgenden Schritten grossen Erfolg, indem er die

Teams zusammengebracht und das Unternehmen in einem sehr

wettbewerbsintensiven Umfeld erfolgreich weiterentwickelt hat.



«Ich kenne Manor natürlich gut und nehme diese Gelegenheit und

neue Herausforderung sehr gerne wahr», erklärt Jérôme Gilg. «Wir

befinden uns an einem Wendepunkt für den Einzelhandel in der Schweiz

wie auch anderswo. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den

bestehenden Teams, um gemeinsam neue Wege zu finden, die sich laufend

verändernden Bedürfnisse unserer Kunden frühzeitig zu erkennen.»



Für weitere Informationen:

Manor AG

Georg Halter

Head of Communications

Tel. +41 61 694 22 22

media@manor.ch

www.manor.ch