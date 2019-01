Die meisten Finanzmarktexperten sind sich einig: Die Volatilität an den Aktienmärkten wird uns in diesem Jahr weiter begleiten. Zudem gibt es eine Reihe von Mahnern, die bereits finstere Rezessionswolken am Horizont aufziehen sehen. Für den Rentenmarkt muss das jedoch nicht unbedingt schlecht sein. Schon gar nicht, wenn nun auch vielleicht die EZB ihr QE-Programm zum Herbst einstellt.