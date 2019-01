"Es ist eindeutig, dass das Parlament den Deal nicht unterstützt. Aber die heutige Abstimmung zeigt auch nicht, was das Parlament eigentlich will." Das Statement von Premierministerin Theresa May im Anschluss an die Abstimmung im britischen Parlament war eindeutig. Es scheint derzeit recht klar zu sein, was man nicht möchte. Was man hingegen möchte, und auch realistischerweise haben könnte, scheint weniger klar. Eine Analyse der jüngsten Tage in London und Brüssel von Alexander Berger, politischer Analyst und Geschäftsführer bei Daubenthaler & Cie., bei Börse Stuttgart TV.