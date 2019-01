Die niederländische Journalistin wollte nur ihre Aufenthaltserlaubnis in der Türkei verlängern. Doch dann wurde sie festgenommen und abgeschoben.

Die türkischen Behörden haben eine niederländische Journalistin festgenommen und abgeschoben. Als Grund für die Ausweisung seien lediglich "sicherheitsrelevante Gründe" angegeben worden, teilte ihre Zeitung "Het Financieele Dagblad" (FD) am Donnerstag mit. Nach Angaben des regierungskritischen Online-Portals Diken verhängte die Türkei zudem eine Einreisesperre für sechs Jahre. Ans Boersma arbeitet als freie Journalistin vor allem für das Wirtschaftsblatt.

Die Polizei nahm nach Angaben der Zeitung die 31 Jahre alte Boersma am Mittwoch auf der Einwanderungsbehörde in Istanbul in Gewahrsam. Am Donnerstag musste sie dann ausreisen. "Und dann ist man auf einmal im Flugzeug zurück in die Niederlande", twitterte die Journalistin kurz vor dem Abflug nach Amsterdam, "zur unerwünschten Person erklärt".

Ein türkischer Regierungsvertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte, bestätigte die Ausweisung. Journalistenverbände kritisierten das Vorgehen der türkischen Behörden scharf.

Auf der Einwanderungsbehörde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...