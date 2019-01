FRANKFURT, Deutschland und LONDON, Jan. 17, 2019, einem weltweit führenden Unternehmen für institutionelle Daten und Analytik.

Der Schritt signalisiert einen zunehmenden Einsatz von Massendaten in der deutschen Anlageberatungsbranche. Die Helaba Invest erhält Zugang zur globalen Datenbank von eVestment mit 80.000 institutionellen Anlageinstrumenten. Sechs der größten deutschen Anlageberatungsgesellschaften, mehrere Pensionskassen und Family Offices stützen sich auf Daten von eVestment.

"Wir glauben, dass die Nutzung umfassender globaler Anlagedaten es uns ermöglichen wird, Kunden effizientere Dienstleistungen anzubieten, mehr Mandate zu verwalten und unsere proprietäre Analyse zu stärken", sagte Jan Wolfner von der Manager Selection & Monitoring-Gruppe bei Helaba Invest.

Mit dem Zugriff auf die globale Datenbank von eVestment kann Helaba Invest auf der ganzen Welt nach Long-Only- und Absolute-Return-Managern recherchieren, darunter in Amerika, Europa, Japan und der APAC-Region. Die Helaba Invest wird auch die bestandsbasierte Analyse von eVestment nutzen, um die Allokationsdisziplin der Vermögensverwalter und die Einzigartigkeit ihrer Anlageentscheidungen sowie deren Renditetreiber zu verstehen.

David Keogh, Leiter von eVestment in EMEA, sagte: "Mit der wachsenden Nachfrage nach Vorsorgelösungen in Deutschland sehen wir, dass Anleger verstärkt nach internationalen Engagements suchen, um Portfolios zu diversifizieren, und es ist Teil unserer Mission, die weltweite Auswahl und Überwachung von Vermögensverwaltern in Deutschland zu unterstützen."

Die Vertragsbedingungen wurden nicht bekanntgegeben. Weitere Informationen zu Daten, Lösungen und Dienstleistungen von eVestment finden Sie unter www.evestment.com.

Weitere Informationen zur Helaba Invest finden Sie hier.

Über eVestment

eVestment, ein Unternehmen von Nasdaq, bietet cloudbasierte Lösungen, die Vermögensverwaltern helfen, die globale Bewegung institutioneller Vermögenswerte zu verstehen und vor Anlegern und Anlageberatern präsent zu sein. Die Lösungen von eVestment helfen institutionellen Anlegern und Beratern auch, Anlageverwalter für ihre individuellen Bedürfnisse auszuwählen und zu überwachen.

Über die Helaba Invest

Die Helaba Invest ist eine der führenden deutschen Vermögensverwaltungsgesellschaften im institutionellen Vermögensmanagement. Institutionelle Anleger setzen seit mehr als 25 Jahren auf die Erfahrung der Helaba Invest. Die Geschäftsstrategie der Helaba Invest basiert auf drei Geschäftsbereichen: Vermögensverwaltung für Wertpapiere, Immobilien & alternative Anlagen sowie Auswahl und Überwachung von Vermögensverwaltern und Dienstleistungen als Administrator im Sinne eines Master-KVG.

