Enttäuschende Ergebnisse der Investmentbank Morgan Stanley und die Furcht vor den Folgen des Handelsstreits zwischen den USA und China belasten die Börsen in New York.

Das schwierige Umfeld für Banken ließ sich am Donnerstag auch an den Zahlen der US-Investmentbank Morgan Stanley ablesen. Bankaktien gerieten auch an der Wall Street unter Druck. Außerdem belastete der anhaltende Regierungsstillstand in den USA die Stimmung der Investoren. "Anleger fürchten, dass der Shutdown die Wirtschaft der USA beeinträchtigt", sagte Ökonom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...