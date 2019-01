Noch immer klammert sich die Deutsche Telekom-Aktie an den laufenden Aufwärtstrend. Die Supertrendlinie ist am 10. Oktober unter den Kurs gefallen und deutete damit den Trendwechsel an. Seitdem hat sich der Kurs der Aktie gut geschlagen. Es wurde gegen Ende des Jahres 2018 ein neues Hoch erreicht, das den Trendverlauf bestätigte.

ADX-Analyse: Ein Abwärtstrend scheint kurz bevorzustehen!

In den letzten Monaten lag der ADX meist über der 30-Punkte-Marke und bestätigte damit die Trendstärke. ... (Andreas Quirin)

