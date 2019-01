Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.VOE: voestalpine am 17.1. -4,17%, Volumen 219% normaler Tage , EBS: Erste Group am 17.1. -2,07%, Volumen 125% normaler Tage , ANDR: Andritz am 17.1. -1,29%, Volumen 90% normaler Tage , LNZ: Lenzing am 17.1. 2,17%, Volumen 86% normaler Tage , TKA: Telekom Austria am 17.1. 2,34%, Volumen 173% normaler Tage , FACC: FACC am 17.1. 8,75%, Volumen 177% normaler Tage , ATX: -0,41% Aktie Symbol SK Perf. FACC FACC 15.660 8.75% Telekom Austria TKA 6.550 2.34% Lenzing LNZ 82.500 2.17% Andritz ...

