Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.AMS: AMS am 17.1. -2,81%, Volumen 68% normaler Tage , KTMI: KTM Industries am 17.1. -2,46%, Volumen 9% normaler Tage , WOL: Wolford am 17.1. -1,79%, Volumen 3% normaler Tage , RHIM: RHI Magnesita am 17.1. 1,91%, Volumen 42% normaler Tage , PAL: Palfinger am 17.1. 2,60%, Volumen 98% normaler Tage , WXF: Warimpex am 17.1. 5,04%, Volumen 228% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Warimpex WXF 1.250 5.04% Palfinger PAL 25.650 2.60% RHI Magnesita RHIM 45.780 1.91% Wolford ...

