Bei der Aktie von Aurora Cannabis Inc. (kurz "Aurora") blieb die Volatilität zuletzt recht hoch. So ging die Aktie am Mittwoch mit einem Tages-Plus von ca. 4,7% auf 7,33 Dollar aus dem New Yorker Handel (NYSE). Was gibt es Neues? Aurora teilte mit, dass man "convertible senior notes" im Umfang von 250,0 Mio. Dollar platzieren will, im Rahmen eines sogenannten "private placement". Es soll da um eine Laufzeit bis 2024 gehen. Es bleibt abzuwarten, wie diese Nachricht in den kommenden Tagen von den ... (Peter Niedermeyer)

