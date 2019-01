Der Chef des Unions-Sozialflügels macht sich für ostdeutsche Rentner stark. Eine gesetzliche Rente über Hartz-IV-Niveau sei für sie nicht leicht erreichbar. "Eine ganze Generation fordert da Gerechtigkeit", sagt Laumann.

Mit der schnellen Einführung einer Grundrente wollen die Christdemokraten eine ganze Generation Ruheständler absichern und auch AfD-geneigte Wähler wieder an sich binden. Eine gesetzliche Rente über Hartz-IV-Niveau sei wegen der Umbrüche nach der Wiedervereinigung für viele in Ostdeutschland nicht leicht zu erreichen, urteilt der Chef des Unions-Sozialflügels, Karl-Josef Laumann (CDU), in der ...

