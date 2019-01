Nach Baden-Württemberg hat nun auch Rheinland-Pfalz Klage gegen Volkswagen eingereicht. Dabei geht es um 121 Fahrzeuge, die vom Abgasskandal des Autobauers betroffen sind.

Im Abgasskandal verklagt das Land Rheinland-Pfalz den Volkswagen-Konzern auf Schadenersatz. Einen entsprechenden Bericht des "Trierischen Volksfreunds" (Freitag) bestätigte eine Sprecherin des Finanzministeriums in Mainz am Donnerstagabend. Die Klage wurde demnach am 28. Dezember beim Landgericht Mainz ...

