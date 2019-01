Die Aurubis-Aktie bewegt sich seit Januar 2018 in einem langfristigen Abwärtstrend. Bereits im April startete der letzte größere Abwärtsimpuls. Er führte die Aktie bis zum 3. Januar 2019 auf ein Tief bei 41,84 Euro zurück. Von diesem Tief aus konnte sich die Aktie in den ersten beiden Wochen des Jahres wieder etwas erholen und bis an die Marke von 45,50 Euro ansteigen.

In diesem Bereich trifft die Aktie auf den langfristigen Abwärtstrend. Dieser ist so dominant, dass er den Anstieg der Aktie ... (Dr. Bernd Heim)

