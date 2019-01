Die Aktie von Wirecard ist in den zurückliegenden Wochen wieder deutlich stärker geworden. Der Wert hat nach Meinung von charttechnischen Analysten jetzt eindeutig den Weg in Richtung Aufwärtstrends eingeschlagen. Diesbezüglich würde es helfen, sofern der Kurs auf über 150 Euro klettern könnte. Dann wäre ein erneuter Schwenk in Richtung 200 Euro deutlich wahrscheinlicher.

Aber immerhin: Nach unten sind jetzt schon erstklassige Unterstützungen aufgebaut worden. Die Sorge, dass es erneut zu einem ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...