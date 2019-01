Die Aktie von Netflix kann in den nächsten Tagen und Wochen erneut starke Gewinne schaffen. Der Wert ist in den USA am Donnerstag zwar minimal nach unten gerutscht, an der sehr guten Gesamtsituation hat sich indes nichts geändert. Der Wert liegt bezogen auf einen Monat mit 32 % im Plus. Die Kursziele liegen mindestens 20 % über dem aktuellen Niveau.

Charttechniker sind ohnehin der Meinung, dass der Wert wieder den Aufwärtstrend erreicht habe, nachdem die Aktie zwischenzeitlich Luft geholt hatte. ... (Frank Holbaum)

