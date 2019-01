Langfristige Investoren werden nach Meinung von Chartanalysten eine vergleichsweise gute Chance haben, dass die Alibaba-Aktie nun wieder in Richtung neuer Aufwärtstrends marschiert. Die Kurse sind am Donnerstag nach schwachem Beginn in Deutschland in den USA erneut geklettert.

Die Notierungen sollten jetzt - in Euro gemessen - die Chance haben, zunächst 140 und dann auch 150 Euro erneut zu überwinden. Dann sei der Aufwärtstrend perfekt. Die Kurschancen belaufen sich bei einem solchen Szenario ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...