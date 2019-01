Aktienanalyse Singtel (Singapore Telecommunications Limited) WKN A0KFC2 Symbol Z74 Preis 1,95 EUR / 3,05 SGD (Singapur Dollar) Marktkapitalisierung 32 Mrd. EUR KGV 2018 12,00 Datum 20.01.2019

Zusammenfassung Singtel Aktienanalyse Singtel ist der #1 Mobilfunkanbieter in Singapur und besitzt zahlreiche >50%-Beteiligungen an den führenden TelCos in Asien: Thailand, Indien, Philippinen, Indonesien, Australien. Singtel zeichnet sich dadurch aus, dass sie das beste ... (AlleAktien)

Den vollständigen Artikel lesen ...