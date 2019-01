(Name des Segements "Middle East, Africa and Turkey" richtig geschrieben.)Zürich (awp) - Die Privatbank Julius Bär installiert ein neues Führungsteam für den Nahen Osten und Afrika. Mit sofortiger Wirkung wird Régis Burger als Head Middle East mit Sitz in Dubai und Alain Ucari als Head Africa & Turkey mit Sitz in Zürich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...