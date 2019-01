BB Biotech investiert Übernahme-Erlöse in neue Technologien - Dividende von CHF 3.05 vorgeschlagen , Verlust im GJ US-Konzern Nasdaq erwägt Gebot für Osloer Börse - Konkurrent für Euronext? (FT) Novartis -Tochter Sandoz startet Verkauf von Epipen in USA Telecom Italia erfüllt 2018 Gewinnerwartung - Brasilien sei Dank Deutsche Bank wusste früh von umstrittenen Dividenden-Deals (SZ) HFG (VB +11,0%)HELLOFRESH: BEREINIGTES EBITDA DEUTLICH BESSER ALS VOM MARKT ERWARTET SANT (VB +2,8%)S&T kündigt Aktienrückkauf über 30 Mio EUR an VOW3 Auch Rheinland-Pfalz reicht Millionenklage gegen Volkswagen ein Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...