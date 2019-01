Der US-Energiekonzern The Southern Company (ISIN: US8425871071, NYSE: SO) wird am 6. März 2019 eine Quartalsdividende in Höhe von 60 US-Cents ausschütten (Record date ist der 19. Februar 2019), wie der Konzern am Donnerstag berichtete. Seit 285 Quartalen bzw. seit dem Jahr 1948 erhalten die Investoren eine Dividende. In den letzten 17 Jahren wurde die Ausschüttung jedes Jahr angehoben. Insgesamt ...

