MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, Jan. 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tricentis, Anbieter der #1 Continuous Testing-Plattform, erzielte im Jahr 2018 bereits zum dritten Mal in Folge eine hohe zweistellige Wachstumsrate und mehr als 400 Neukunden. Darüber hinaus verkündet Tricentis einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensgeschichte: die Fusion mit QASymphony - wodurch das Portfolio um die Produkte qTest Open Source Tests, Agiles Testmanagement und Predictive Test Analytics erweitert wird.

Die Fusion ermöglicht es dem Unternehmen die fortschrittlichste Plattform für sich verändernde Softwaretests anzubieten und so mit dem digitalen Wandel Schritt zu halten. Für agile Teams bietet Tricentis qTest eine Reihe von Software-Testing-Tools, welche die Geschwindigkeit, Effizienz und Zusammenarbeit während des gesamten Lebenszyklus von Softwaretests verbessern. Diese neuen Agile Dev Test-Funktionen ergänzen das Tricentis Flaggschiff, die Continuous Testing Plattform Tricentis Tosca, die robuste End-to-End-Regressionstests über die Grenzen konventioneller Test-Tools hinweg ermöglicht und dabei mehr als 150 Technologien unterstützt. Darüber hinaus lässt sich Tricentis Flood sowohl mit Tricentis Tosca als auch mit Tricentis qTest integrieren, sodass Entwickler und Tester sofortigen Zugriff auf Cloud-basierte Leistungslabore für On-Demand-Load-Tests haben.

Da digitale Transformationsinitiativen immer mehr fester Bestandteil der CIO-Agenda werden, etablieren sich DevOps und Agile Methoden dauerhaft in den Prozessen der Unternehmen und ändern dadurch nachhaltig das Testen von Software. Da Unternehmen heute immer schneller neue Software benötigen, wird das Testen der Software zum größten Engpass bei der Bereitstellung der neuen Software. Denn trotz des Vormarsches der digitalen Transformation, wird Software noch immer zu oft manuell getestet, was zu verspäteten Releases führt und 30 bis 40 Prozent des Budgets für neue Applikationen verschlingt.1

"Immer mehr der weltweit größten Unternehmen erkennen, dass sie jetzt mit dem Wandel von Tests beginnen müssen, um ihre Ziele der digitalen Transformation zu erreichen", erklärt der CEO von Tricentis, Sandeep Johri. "Wir sind stolz darauf, dass wir führenden Unternehmen geholfen haben, das Testen neu zu erfinden, sodass sie Innovationen beschleunigen und gleichzeitig Geschäftsrisiken reduzieren und Kosten senken können. Neue Testautomatisierungstools allein reichen allerdings nicht aus, um die gewünschten Ziele zu erreichen. Man muss auch die Unternehmenskultur ändern und Themen wie Testfalldesign und Testdatenmanagement müssen thematisiert und Tests über eine breite Palette von Technologien orchestriert werden."

"Die Verdrängung der Software HP QC und UFT hat ganz wesentlich zur starken Umsatzsteigerung von Tricentis beigetragen", fügt Dave Keil, COO von Tricentis, hinzu. "Der digitale Wandel zwingt Entwicklungsteams generell zu moderneren Softwarearchitekturen und führt beim Testen zu einem "Shift Left" und einem "Shift Right". Gleichzeitig versuchen viele IT-Führungskräfte ihre Software DevTest Portfolios risikoärmer zu gestalten und sich von unbeständigen Anbietern wie Micro Focus und CA (jetzt Broadcom) zu verabschieden. Viele Unternehmen prüfen daher derzeit ihre bestehenden Testportfolios und entscheiden sich für eine moderne, innovative Lösung, die Softwaretests in der Geschwindigkeit von Agile und DevOps ermöglicht."

Über Tricentis

Als #1 Continuous Testing Plattform ermöglicht Tricentis Tosca Software-Tests in der Geschwindigkeit von Agile- und DevOps-Prozessen und bietet einen automatisierten Überblick über die mit jedem Release verbundenen Geschäftsrisiken. Dank der innovativen funktionalen Testmethoden überwindet Tricentis Tosca dabei die Grenzen konventioneller Test-Tools und unterstützt mehr als 150 Technologien. Das Ergebnis ist eine beschleunigte Softwarebereitstellung, verbesserte Kosteneffizienz und ein reduziertes Geschäftsrisiko.

Tricentis, der in Wien beheimatete, internationale Software-Spezialist, ist der einzige Anbieter, der in allen drei aktuellen Top-Analystenberichten den Status eines "Leaders" erreicht hat. Diese Auszeichnung basiert auf unserer technischen Führerschaft und mehr als 1500 zufriedenen Kunden, darunter globale Unternehmen wie Allianz, ANZ Bank, Cisco, Dolby, Experian, First Data, HSBC, Merck, Office Depot, Samsung, Swiss Re, Starbucks, Telstra, UBS, Vodafone, Whole Foods und WorldPay. Unsere Kunden verlassen sich auf Tricentis, um Testautomatisierungsraten von von mehr als 90 Prozent zu erreichen, um so die Risikodeckung zu erhöhen sowie um mit der Geschwindigkeit von Agile und DevOps Schritt zu halten.

Tricentis verfügt über Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Polen, Indien, Australien und in den USA. Um mehr zu erfahren besuchen Sie uns auf www.tricentis.com oder folgend Sie uns auf LinkedIn , Twitter und Facebook .

