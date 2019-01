Der Dax hat fast 0,8 Prozent höher eröffnet. Damit schlägt er die aus charttechnischer Sicht wichtige Marke von 11.000 Punkten.

Hoffnungen auf eine Besserung im Handelsstreit zwsichen den USA und China haben Anleger optimistisch werden lassen. Der Dax eröffnete deutlich höher. Aktuell liegt er mit 11.003 Punkten 0,76 Prozent im Plus. Am Donnerstag hatte er mit 10.918 Punkten knapp im Minus geschlossen.

In den vergangenen acht Handelstagen war der Dax an der Marke von 11.000 Punkten gescheitert. Dass er sie heute knackte, lag hauptsächlich an hoffnungsfrohen Nachrichten aus den USA. Denn die US-Regierung erwägt Medienberichten zufolge, die Einfuhrzölle auf chinesische Produkte aufzuheben. Einen entsprechenden Vorschlag habe Finanzminister Steven Mnuchin vorgelegt, berichtete das "Wall Street Journal" am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Ein Sprecher des Finanzministeriums wies den Bericht zurück.

So oder so scheint im Handelsstreit zwischen den USA und China neue Bewegung zu kommen. Geplant ist, dass Chinas Vize-Ministerpräsident Liu He am 30. und 31. Januar in die USA reisen wird. Dieser Besuch soll an die letzte, positiv bewertete, Gesprächsrunde anknüpfen.

Beruhigungseffekte bei wieder rückläufigen Kursschwankungen sind beim exportsensitiven deutschen Leitindex nach Meinung von Robert Halver, Leiter Kapitalmarktstratege bei der Baader Bank, unverkennbar. "Jede nachhaltige Aktienerholung steht jedoch unter dem Vorbehalt einer wirklich spruchreifen Lösung des Handelskonflikt", sagt der Börsenexperte. "Man kann es auch Bringschuld nennen."

Genau beobachten werden Investoren auch, welche neuen Wendungen es bei der Brexit-Debatte gibt. Die britische Premierministerin Theresa May traf am Donnerstag Abgeordnete aller Parteien, um einen Ausweg aus der Krise zu finden. Sie will am Montag ihre weitere Strategie vorstellen. Am 29. Januar soll über einen neuen Entwurf abgestimmt werden. "In Kürze ist mit einem Ausbruch aus der seit mittlerweile neun Tagen andauernden Konsolidierung zu rechnen", meinen die Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...