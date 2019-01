Der Chef der Liberalen, Christian Lindner, spricht über seine Reformagenda für Deutschland, mehr Ordnungspolitik beim Klimaschutz - und notwendige Provokationen in der Politik.

WirtschaftsWoche: Herr Lindner, wie lange gibt es den Solidaritätszuschlag noch?Christian Lindner: Er wird entfallen - für alle.

Sie sind aber optimistisch. Union und SPD haben doch vereinbart, die Abgabe für die oberen zehn Prozent der Steuerzahler über 2021 hinaus beizubehalten.Ja, das war die alte CDU-Position, an der unter anderem die Jamaika-Sondierungen gescheitert sind. Und das steht im Koalitionsvertrag mit der SPD. Aber die CDU hat eine Wende hingelegt und will den Soli nun wie wir für alle abschaffen. Für Annegret Kramp-Karrenbauer ist das jetzt eine Frage der Glaubwürdigkeit und Durchsetzungsfähigkeit gegen die SPD. Man darf gespannt sein. Falls sie nicht erfolgreich ist, werden wir 2020 gegen den verfassungswidrigen Soli klagen. Dann erklärt ihn eben Karlsruhe für nichtig.

Sehen Sie jenseits der Steuerpolitik bei Frau Kramp-Karrenbauer weitere Signale, die eine Zusammenarbeit mit der FDP wahrscheinlicher machen?Das ist offen. Es gibt zwar keine Taten in der Migrationspolitik, aber neue Worte. Aus der CDU sind wir denunziert worden, weil wir die Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik seit 2015 auf den Prüfstand stellen wollten. Doch genau das will die neue CDU-Chefin nun machen.

Für eine parlamentarische Mehrheit bräuchten Sie auch die Grünen, denen Sie einen Linksruck vorwerfen. Verbot des Verbrennungsmotors, 30 Milliarden Euro mehr Steuern, kein Fördern und Fordern bei Hartz IV - die Grünen sind offensichtlich eine linke Partei.

Aber wie wollen Sie dann jemals eine Jamaika-Koalition schmieden?Warten wir mal die Wahlen ab. Wir laufen jedenfalls nicht weg, wenn die Union mit uns sprechen will. Aber ob der Erfolg von Gesprächen mit den Grünen heute wahrscheinlicher wäre als vor einem Jahr, weiß ich nicht. Damals wollte die Union den Grünen zu viel zugestehen.

Täuscht der Eindruck, dass Sie sich besonders gern an Grünen-Chef Robert Habeck abarbeiten?Ja. Dazu gäbe es keinen Anlass.

Warum streiten Sie dann öffentlich besonders gern mit ihm?Weil ich zufällig mit ihm in dieselben Sendungen eingeladen werde - und ich jenseits von edlen Worten gerne über Fakten spreche. Gerade in der Klimapolitik. Zum Beispiel halte ich das, was die Grünen wollen, für Klimanationalismus. Denn alle ihre Forderungen zur CO2-Reduktion helfen nicht, global etwas zu erreichen. Was bei uns eingespart wird, erlaubt bis 2021 anderen in Europa mehr zu emittieren. Dafür wird bei uns Energie teurer, und unsere Unternehmen sind weniger wettbewerbsfähig.

Wie sieht Ihr Ansatz aus?Wir sollten das Pariser Klimaschutzabkommen endlich ernst nehmen.

Und das wollen die Grünen nicht?Nein, sie leugnen aber etwa die Tatsache, dass es auch globale Kompensationen geben soll. Wir könnten also auch woanders CO2 einsparen, das auf unser Konto angerechnet wird. Damit könnten wir schneller und günstiger etwas erreichen.

Also Regenwald in Brasilien retten und dafür deutsche Kohlemeiler länger laufen lassen?Zum Beispiel, ja. Oder natürliche Seegrasflächen aufforsten, die einer der stärksten CO2-Speicher sind.

Das heißt: Es gibt nach Überzeugung der FDP einen von Menschen gemachten Klimawandel?Natürlich. Warum fragen Sie?

Weil Ihre Generalsekretärin Nicola Beer sich zuletzt eher als Klimawandel-Leugnerin positionierte. Sinngemäß sagte sie, der Temperaturanstieg habe nicht die Brisanz, mit der er dargestellt werde.Nein, ich habe ihre Aussage so nicht verstanden. Ob ein einzelner Sommer reicht, die akute Klimakrise auszurufen, sei dahingestellt. ...

