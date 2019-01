Köln (ots) -



- Deutlich verbesserte Mondeo-Baureihe feiert Premiere auf dem Brüsseler Autosalon



- Erstmals ist ein Hybrid-Antrieb auch für die Turnier-Version lieferbar. Die Systemleistung (Elektro/Benzin) beträgt 138 kW (187 PS) - Neue Ford EcoBlue-Turbodiesel mit 2,0 Liter Hubraum und SCR-Speicherkat



- 8-Gang-Automatik für Diesel-Versionen erhältlich



- Intelligente Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Stau-Assistent mit Stop & Go-Funktion nimmt selbst stockendem Berufsverkehr den Schrecken



- Frisches Design, wertigere Materialien und gediegene Verarbeitung setzen Premium-Akzente für Mondeo Hybrid, Titanium, ST-Line und Vignale



Mit einer weiteren Hybrid-Variante und neuen Ford EcoBlue-Turbodieselmotoren, die allesamt die Abgasnorm Euro 6d-TEMP erfüllen, sowie einem aufgefrischten Exterieur- und Interieur-Design geht der Ford Mondeo bestens gerüstet in die zweite Hälfte seines Produktzyklus. Zugleich feiern auch die 8-Gang-Automatik sowie die jüngste Generation der intelligenten Geschwindigkeitsregelanlage (adaptiv) inklusive Stau-Assistent mit Stop & Go-Funktion ihre Premiere in der europäischen Top-Baureihe des Automobilherstellers. Eine der wichtigsten Mondeo-Neuerungen, die heute auf dem Brüsseler Autosalon ihre Premiere feiert: Ab sofort ist der Mondeo Turnier auch als Hybrid-Version bestellbar (Verkaufspreis: ab 41.000 Euro). Diese neue Variante - der Ford Mondeo Hybrid Turnier- richtet sich insbesondere an Kunden, die einen ebenso vielseitigen wie langstreckentauglichen Kombi mit großem Kofferraum und geringen Emissionen speziell im Stadtverkehr suchen. Ford bietet den Mondeo Hybrid darüber hinaus auch weiterhin als 4-türige Limousine an (Verkaufspreis: ab 39.850 Euro) - übrigens die einzige Möglichkeit, in Deutschland die coupéhaft gestaltete Stufenheck-Variante des Mondeo zu fahren.



"Der Ford Mondeo Hybrid wartet dank seines Automatikgetriebes und dem geschmeidig-komfortablen Anfahren auf mit einem hochwertigen Fahrerlebnis auf. In Kombination mit den Vorteilen des sparsamen Benzinmotors gehen wir davon aus, dass die Hybrid-Version rund 50 Prozent der künftigen Mondeo-Verkäufe ausmachen wird", betont Roelant de Waard, als Vizepräsident von Ford Europa verantwortlich für Marketing, Sales & Services.De Waard weiter: "Gleichzeitig führen wir neue Dieselmotoren mit SCR-Speicherkat-Technologie ein, die die Euro 6d-TEMP-Emissionsnorm erfüllen. Und mit der fortschrittlichen 8-Gang-Automatik werden Reisen mit dem überarbeiteten Mondeo zu einem besonders komfortablen Vergnügen."



Der neue Mondeo Hybrid Turnier: Kombi-Flexibilität trifft auf Hybrid-Effizienz



Der neue Mondeo Hybrid Turnier vereint die Vorteile eines konventionellen Verbrennungsmotors (Benziner) mit dem niedrigen Verbrauch und dem nahezu geräuschlosen Dahingleiten eines Elektrofahrzeugs - und das, ohne Einschränkungen bei der Reichweite oder längere Wartezeiten an Strom-Tankstellen in Kauf nehmen zu müssen.



Dabei gilt für die 4-türige Limousine wie für den 5-türigen Turnier:



Dank einer weiter verbesserten Steuer-Software spricht der Hybrid-Antrieb besonders sanft auf Gaspedalbefehle an und überzeugt mit einer linearen Kraftentfaltung. In Verbindung mit dem serienmäßigen stufenlosen CVT-Automatikgetriebe (Continuously Variable Transmission) - einer Entwicklung von Ford - sorgt die Elektronik zugleich für eine effiziente Drehmomententwicklung. Dies wirkt sich auf den Verbrauch ebenso positiv aus wie auf die Performance.



Der 2,0 Liter große Benzinmotor arbeitet nach dem Atkinson-Prinzip. Im Zusammenspiel mit dem Elektromotor ergibt sich eine Systemleistung von 138 kW (187 PS)*. Das regenerative Bremssystem gewinnt bis zu 90 Prozent der Verzögerungsenergie zurück, die sonst als Wärme verpuffen würde, und speist sie in eine Lithium-Ionen-Batterie mit 1,4 Kilowattstunden (kWh) Ladekapazität. Von dort aus steht sie als zusätzliche Antriebskraft in der Beschleunigungsphase wieder zur Verfügung. Hierdurch sinkt der Normverbrauch1 des Mondeo Hybrid Turnier auf nur noch 4,4 Liter/100 km bei CO2-Emissionen1 von 101 g/km. Die 4-türige Limousine begnügt sich sogar mit 4,2 Liter und 96 g/km.



Um die Emissionen weiter zu reduzieren, stattet Ford die beiden Mondeo Hybrid-Varianten (Limousine und Turnier) zusätzlich mit verbrauchssenkenden Technologien und Funktionen aus. Dies umfasst zum Beispiel ein intelligentes Menü im Multifunktions-Display, das die Fahrweise analysiert und mittels eines Brems-Trainers hilft, die Rekuperation von Verzögerungsenergie durch möglichst gleichmäßiges Bremsen zu optimieren. Hinzu kommen die elektro-mechanische EPAS-Servolenkung (Electric Power Assisted Steering), eine elektrisch betriebene Klimaanlage sowie ebenfalls elektrifizierte Kühl- und Vakuumsysteme, die den Wirkungsgrad der Antriebseinheit verbessern und den Luftwiderstand senken. Dem gleichen Zweck dient auch eine speziell entwickelte Abgaswärme-Energierückführung, die ein schnelles Aufwärmen des Innenraums unterstützt.



Der Kofferraum des Mondeo Hybrid Turnier fasst selbst als Fünfsitzer und bei geschlossener Laderaumabdeckung ein Volumen von 403 Litern. Werden die Rücksitze umgeklappt, entsteht ein 1.508 Liter großes Gepäckabteil mit durchgehend ebenem Boden, der das Beladen mit sperrigen Gegenständen erleichtert. Zusätzlicher Stauraum steht unterhalb des Ladebodens zur Verfügung.



Ford Mondeo mit EcoBlue-Turbodieseln: mehr Kraft und Laufkultur



Zeitgleich mit der Modellpflege ziehen auch die neu entwickelten 2,0-Liter-Turbodiesel der Ford EcoBlue-Familie in die Mondeo-Baureihe ein. Sie vereinen die Durchzugskraft von Motoren mit deutlich größerem Hubraum mit der Kraftstoffeffizienz und den niedrigen Kohlendioxid-Werten kleinerer Maschinen. Folgende Leistungsstufen, die allesamt die Abgasnorm Euro 6d-TEMP erfüllen, stehen zur Wahl:



- 88 kW (120 PS)* mit einem CO2-Ausstoß1 von 126 - 116 g/km und einem Verbrauch1 von 4,9 - 4,5 Liter/100 km



- 110 kW (150 PS)* mit einem CO2-Ausstoß1 von 136 - 117 g/km und einem Verbrauch1 von 5,2 - 4,5 Liter/100 km



- 139 kW (190 PS)* mit einem CO2-Ausstoß1 von 143 - 126 g/km und einem Verbrauch1 von 5,5 - 4,8 Liter/100 km.



Im Vergleich zu den bisherigen Duratorq TDCi-Aggregaten setzt die neue Ford EcoBlue-Motorengeneration auf zahlreiche innovative Weiterentwicklungen. Hierzu zählen zum Beispiel das integrierte Ansaugsystem mit gespiegelten Einlasskanälen, die den Gaswechsel in den Brennräumen optimieren, sowie Turbolader mit geringem Widerstand für eine besonders kraftvolle Drehmomentausbeute im Tourenkeller. Die Hochdruck-Direkteinspritzung spricht reaktiver an und injiziert den Diesel noch präziser - hierdurch läuft auch der Verbrennungsprozess ruhiger ab. Ein SCR-Speicher-Katalysator mit AdBlue-Einspritzung senkt die Stickoxid-Emissionen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Einhaltung der Euro 6d-TEMP-Abgasnorm.



Neues 8-Gang-Automatikgetriebe mit adaptiver Schaltstrategie



In Kombination mit den 150- und 190-PS-Diesel-Motorisierungen bietet Ford für den Mondeo auch das neue 8-Gang-Automatikgetriebe ein, das über einen formschönen Drehwahlknopf in der Mittelkonsole gesteuert wird. Das Getriebe zeichnet sich durch reaktionsschnelles Ansprechen und seidenweiche Gangwechsel aus, auch die Verbrauchseffizienz steigt. Dank seiner adaptiven Schaltstrategie passt es sich dem jeweiligen Fahrstil flexibel an. Dabei erkennt die Elektronik auch Bergauf- und Bergab-Passagen, anspruchsvolle Kurvenstrecken und eine sportlichere Fahrweise. Um den stets optimalen Kupplungsdruck für konstant perfekte Gangwechsel zu errechnen, bezieht die adaptive Schaltqualitätskontrolle Fahrzeug- und Umweltdaten ein - auch dies geschieht in Abhängigkeit von der individuellen Fahrweise.



Für Mondeo-Käufer, die die Gänge bevorzugt manuell wechseln, bietet Ford ein präzises 6-Gang-Schaltgetriebe an.



Zugleich steht für die EcoBlue-Dieselversion mit 139 kW (190 PS) auch der intelligente Allradantrieb iAWD zur Wahl. Seine Elektronik analysiert die aktuell vorherrschenden Grip-Verhältnisse in 20-Millisekunden-Intervallen - 20 Mal schneller als ein menschlicher Lidschlag - und teilt das Antriebsmoment entsprechend zwischen Vorder- und Hinterachse auf. Dabei fließt bis zu 50 Prozent der Motorleistung an die Hinterräder.



Unverändert kommt der 121 kW (165 PS)* starke EcoBoost-Turbobenziner mit und 1,5 Litern Hubraum im neuen Mondeo zum Einsatz. Auch dieser Vierzylinder besitzt ein integriertes Ansaugsystem, die Einlassseite des Laders wird wassergekühlt. Einem Verbrauch1 von 7,6 - 6,3 Liter/100 km stehen in seinem Fall Kohlendioxid-Emissionen1 von 172 - 144 g/km gegenüber.



Elegante Updates für das Karosserie- und Innenraum-Design



Elegante Updates für das Karosserie- und Innenraum-Design des Ford Mondeo stellen den Premium-Anspruch dieser Baureihe noch klarer in den Vordergrund. Zugleich sorgen sie für eine deutlichere Differenzierung zwischen einzelnen Ausstattungslinien wie zum Beispiel Titanium, ST-Line und Vignale.



Die meisten Aufwertungen betreffen die Front-Partie des Mondeo mit ihren charakteristischen "Power-Domen" auf der Motorhaube und den betont schlanken Hauptscheinwerfern. Die Form des oberen Kühlergrislls wurde komplett neu gestaltet - er hat nun einen kraftvolleren Rahmen mit einem besonders tiefen visuellen Effekt. Den sportlich geformten Stoßfänger rundet eine stärker betonte untere Spoilerlippe ab, neue Nebelscheinwerfer und LED-Tagfahrlichter kommen hinzu. Die Titanium-Version besitzt eine zusätzliche Chrom-Zierleiste für den oberen und ein angepasstes Design für den unteren Kühllufteinlass sowie spezielle Nebelscheinwerfer-Einfassungen. Diese schmücken auch die Top-Ausstattung Vignale, die darüber hinaus einen silbrig-matten Kühlergrilleinsatz in Form eines "fliegenden V" erhält. Mit einem markanten Kühlergrill-Design und sportlichen Winglets tritt auch der Mondeo in der ST-Line-Variante betont eigenständig auf.



Im Heckbereich setzt die C-Form der neuen Rücklichter markante Akzente. Sie werden von modernen Applikationen mit matter, silberner oder verchromter Oberfläche unterteilt. Das Seitenprofil unterstreicht auch weiterhin den Eindruck von visueller Leichtigkeit.



17, 18 oder 19 Zoll große Leichtmetallräder



Das Angebot an Wunschausstattungen wurde übersichtlicher gestaltet und dabei zugleich gestrafft. Aber nach wie vor können die Mondeo-Käufer ihr Auto dem eigenen Geschmack anpassen und aufwerten. Beispiel Räder: Das Angebot umfasst neue 17, 18 oder 19 Zoll große Leichtmetallräder - die 18-Zoll Leichtmetallräder stehen auch mit einem besonders edlen Finish im "Liquid-Aluminium"-Stil zur Wahl.



Noch individueller fällt auch die Farbpalette aus: Dem Mondeo Vignale bleibt der Karosserieton "Panther Blau" exklusiv vorbehalten, bei der ST-Line-Variante ist es "Slate Grau". Neu für alle Mondeo-Versionen zieht "Zyan Blau" in die Farbpalette ein.



Im hochwertigen Innenraum fallen unter anderem frisch gestaltete Bezugstoffe für die Sitze und neue Blenden für die Türgriffe auf. Die Ausstattungslinien Titanium, ST-Line und Vignale erhalten zusätzliche neue Dekor-Elemente. Zugleich eröffnet der Wechsel vom Schalthebel zum ebenso praktischen wie formschönen Drehwahlknopf bei den Ford Mondeo-Modellen mit der 8-Gang-Automatik neue Freiheiten, wenn es um die Gestaltung der Mittelkonsole geht - der frei gewordene Platz kommt zusätzlichen Ablagefächern sowie einem USB-Anschluss für elektronische Kleingeräte wie Smartphones oder MP3-Player zugute.



Besonderes Augenmerk lag zudem auf einer weiter verbesserten Verarbeitungsqualität. Die Übergänge zwischen Mittelkonsole, Armaturenträger und Instrumenten verlaufen nun noch passgenauer, während hochwertige Oberflächen den Premium-Charakter des auf den Fahrer ausgerichteten Cockpits unterstreichen.



Hochmoderne Fahrer-Assistenzsysteme wie Stau-Assistent mit Stop & Go-Funktion



Stressfreies Reisen ermöglicht der neue Ford Mondeo in Verbindung mit der 8-Gang-Automatik nun selbst bei stockendem Verkehr - dank intelligenter Geschwindigkeitsregelanlage (adaptiv) inklusive Stau-Assistent mit Stop & Go-Funktion. Er hält den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Auto konstant ein und bremst, falls nötig, das Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Setzt sich der Vordermann innerhalb von drei Sekunden erneut in Bewegung, rollt auch der Mondeo automatisch wieder an. Bei längerem Stillstand kann der Mondeo-Fahrer das Wiederanfahren durch einen sanften Druck auf das Gaspedal oder mittels eines Lenkradschalters initiieren.



Die Audio-, Navigations- und Klimafunktionen sowie eingebundene Smartphones können im neuen Mondeo spielend leicht durch das Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3 per kurzer Sprachbefehle bedient werden. Darüber hinaus steht ein acht Zoll großer Touchscreen zur Verfügung, der wie bei einem Tablet auf Wisch- und Push-Gesten reagiert. Ford SYNC 3 ist kompatibel mit Apple CarPlay2 und Android Auto2.



"Der neue Mondeo bietet jetzt verschiedene semi-autonome Fahrer-Assistenzsysteme. Wir haben jeden Aspekt des neuen Ford Mondeo darauf ausgerichtet, die Zeit am Steuer für den Fahrer noch leichter, entspannter und erfreulicher zu gestalten. Zugleich bietet der als Limousine und nun auch als Turnier erhältliche Mondeo Hybrid für Flotten- und Privatkunden eine attraktive Alternative zum Dieselmotor", so de Waard.



Produziert im spanischen Ford-Werk Valencia



Der Mondeo läuft gemeinsam mit seinen Schwestermodellen S-MAX und Galaxy im hochmodernen Ford-Werk Valencia/Spanien vom Band. Seit 2015, dem Jahr der Markteinführung der aktuellen vierten Generation, wurde diese Baureihe in Europa bislang mehr als 250.000 Mal verkauft.



