BMW hat große Pläne in China. In den kommenden drei Jahren will der Münchener Premiumhersteller insgesamt rund drei Milliarden Euro in neue und bestehende Werksstrukturen investieren. Vorangetrieben werden soll so die lokale Produktion von Elektrofahrzeugen. Am Standort Teixi steht eine Verdoppelung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...