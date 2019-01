Die Gemeinschaftswährung kostet aktuell 1,1395 Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen.Auch das Währungspaar Euro/Schweizer Franken bewegt sich am Freitagvormittag in enger Bandbreite seitwärts. Derzeit wird der Euro zu 1,1334 nach 1,1325 Franken gehandelt. Der US-Dollar notiert derzeit ebenfalls kaum verändert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...