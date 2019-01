Der BAA wurde 2002 u.a. mit Sporthilfe-Chef Toni Schutti initiiert. Dessen Vorgänger, Schispringer-Legende Hubert Neuper, ist der Sieger 2018. Der Business Athlete des Jahres 2018 für Ex-Sportler, die jetzt in der Wirtschaft erfolgreich sind, geht an Hupert Neuper. Die Schisprunglegende ist erfolgreicher Geschäftsführer der Neuper & Team GmbH, die u.a. den Skiflugweltcup am Kulm organisiert. Zudem betreibt er eine Skischule, einen Skiverleih in Bad Mitterndorf, das Pub "Spring In" sowie die "Ursprung Alm". Weiters hält er Vorträge, Seminare und veranstaltet Incentives. Und, Achtung Vorgeschichte: Zwischen 1997 und 2000 war Neuper Geschäftsführer der österreichischen Sporthilfe, In dieser Funktion rief er die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...