- Ökonomen immer mehr um europäische Wirtschaft besorgt- DE30 testet zum Zeitpunkt des Schreibens die 11.000 Punkte-Marke- Siemens erwartet ein angemessenes Wachstum seiner EnergieeinheitDie europäischen Aktienmärkte eröffneten am letzten Handelstag der Woche deutlich höher. Die größten Kursgewinne wurden in den ersten Minuten des heutigen Handels an den russischen und schweizerischen Börsen beobachtet, während die österreichischen Aktien sich am schlechtesten entwickelten. Raffinerien und Automobilhersteller führen die Gewinne an, während der Subindex der Reiseunternehmen (STOXX Europe 600) etwas unter dem gestrigen Schlusskurs liegt. Der DE30 hatte in letzter Zeit Schwierigkeiten in die Widerstandszone im Bereich von 10.970 bis 11.040 Punkten einzudringen. Dennoch hat die jüngste Verbesserung der Anlegerstimmung dazu ...

